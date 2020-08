Bonus 600 euro a cinque deputati e un conduttore tv, sui social migliaia di messaggi indignati. E spunta l’hashtag #FuoriINomi (Di domenica 9 agosto 2020) #FuoriINomi. cinque deputati, un conduttore tv e un folto gruppo di amministratori locali – anche governatori e sindaci – fanno domanda per il Bonus da 600 euro destinato alle partite Iva in difficoltà e su Twitter scatta la rivolta. E la richiesta di sapere subito chi siano i “senza vergogna“. L’intento è infatti quello di far uscire allo scoperto i parlamentari rei di un gesto giudicato “gravissimo”, “vergognoso”, “avido”, e per il quale si chiedono a gran voce le “dimissioni immediate”. “Deve essere un coro unanime. Non è una questione politica. Parliamo di morale. Quindi subito #FuoriINomi!!!”, si legge nei tweet raccolti sotto lo stesso hashtag che presto ... Leggi su ilfattoquotidiano

luigidimaio : 5 parlamentari hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle par… - TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - salvosottile : I 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus da 600 euro pur guadagnando 12 mila euro al mese sono inqualificabili… - Mario47693604 : RT @Ste_Mazzu: Possedere giornali e tv consente di scegliere su cosa far indignare i cittadini, ad es. fra: - 5 politici che han preso bonu… - Onofrio78033471 : RT @ManuelaPerrone: Non si cada nel tranello: 5 #parlamentari prendono i bonus 600 euro, viva il taglio dei parlamentari. Lo scandalo ripro… -