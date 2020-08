Bonus 1000 euro maggio professionisti, novità Dl Agosto: in automatico, ma per chi? (Di domenica 9 agosto 2020) Buone notizie per i professionisti iscritti alle casse private ancora in attesa del Bonus maggio, il Decreto Agosto ha finalmente charito la sorte di commercialisti, avvocati, giornalisti, etc.. per loro il Bonus dei 1000 euro é in ‘dirittura di arrivo’ e sarà erogato in automatico per chi mantiene i requisiti reddituali soddisfatti in precedenza. Gli importi andranno, stando alle ultime bozze in circolazione, a tutte le partite Iva che hanno già fruito del Bonus di marzo ed aprile. Potrà invece presentare domanda chi non ha potuto beneficiare dei 600 euro previsti prima dal decreto Cura Italia poi dal Decreto Rilancio, in tal caso coloro che non ... Leggi su pensionipertutti

Il Decreto agosto approvato (salvo intese) nei giorni passati porta in dote un nuovo bonus 1.000 euro che, però, non potrà essere richiesto da tutti gli autonomi e le partite IVA. A differenza del bon ...

