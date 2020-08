Bollettino coronavirus del 9 agosto: nuovi casi ancora in aumento (Di domenica 9 agosto 2020) Il nuovo Bollettino del Ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus segna ancora Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo Bollettino sull’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia. Secondo i dati del Ministero i nuovi casi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono 463: c’è stato quindi un incremento rispetto a ieri quando i casi erano 347. I decessi da ieri ad oggi sono stati 2, mentre i guariti sono 151. Al momento ci sono 13.263 persone positive al coronavirus in Italia. Bollettino coronavirus del 9 agosto (Getty Images)LEGGI ANCHE >>> North Carolina, forte scossa di terremoto al confine con la ... Leggi su bloglive

