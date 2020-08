Bohumin (Repubblica Ceca) – Brucio condominio 11 morti tra cui tre bambini (Di domenica 9 agosto 2020) L’incendio sarebbe doloso e una persona sarebbe stata fermata. Alcune delle vittime sono perite buttandosi dalla finestra per fuggire alle fiamme. È salito a 11 morti, tra cui tre bambini, il bilancio delle vittime dell’incendio scoppiato ieri in un condominio nella Repubblica Ceca orientale. Lo riporta la Bbc. “L’incendio è scoppiato all’undicesimo piano di un condominio … Leggi su periodicodaily

