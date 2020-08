Boca Juniors, Tevez firma il rinnovo fino al 2021 (Di domenica 9 agosto 2020) Carlos Tevez lega il suo futuro al Boca Juniors almeno per un’altra stagione. L’ex fuoriclasse di Juventus e Manchester United ha firmato il rinnovo di contratto con gli Xeneizes fino al 2021, mettendo a tacere le voci di mercato legate ad un interesse dell’Estudiantes del presidente Juan Sebastian Veron e dell’ex compagno Mascherano. Lo ha annunciato il Boca Juniors con un comunicato apparso sul sito ufficiale. “Carlitos es de Boca y de Boca no se va…”, si legge sul tweet del club. Leggi su sportface

