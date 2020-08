Bitonto: Luce music festival, stasera Dente Mercoledì la chiusura della rassegna (Di lunedì 10 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Lunedì 10 agosto protagonista della terza giornata del Luce music festival sarà uno dei più apprezzati cantautori italiani, Dente, un musicista che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso, riuscendo a imporre il suo personalissimo linguaggio pop dai tratti essenziali e ricercati. L’artista fidentino presenterà le canzoni del suo ultimo album, l’omonimo Dente uscito a febbraio 2020, poco prima del lockdown. Un disco personale, di trasformazione e rinascita, in cui il cantautore, in ognuno degli undici brani, racconta un pezzo di sé. Nel concerto i brani di questo ultimo disco e le canzoni del suo vasto repertorio verranno riarrangiati in chiave ... Leggi su noinotizie

