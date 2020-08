Binder sfreccia a Brno, primo podio per Morbidelli, Rossi è quinto (Di domenica 9 agosto 2020) Brno (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Brad Binder vince il Gran Premio della Repubblica Ceca, terza prova stagionale del Mondiale MotoGp. primo successo in carriera nella classe regina per il pilota sudafricano della Ktm, che precede un ottimo Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), secondo e al primo podio in MotoGp, e Johann Zarco (Esponsorama Racing Ducati), che era partito dalla pole position.Gioia meritata per Binder, che ha un ritmo nettamente superiore a tutti e si porta in testa a dieci giri dal termine, gestendo poi il finale con maturità. Il rookie conquista così un successo storico, strappando la vittoria a Franco Morbidelli che sale però con merito sul secondo gradino del podio a coronamento di un ... Leggi su iltempo

