Bimbo e mamma affetti dal Coronavirus a Battipaglia (Di domenica 9 agosto 2020) Bimbo e mamma affetti dal Covid-19 a Battipaglia. La notizia si è diffusa nel pomeriggio di oggi quando sono giunti gli esiti dei test positivi ed è stato chiuso immediatamente il... Leggi su ilmattino

fanpage : Scomparsa mamma e figlio, il cadavere trovato oggi è di Viviana Parisi: si cerca il bimbo - matteosalvinimi : Un video che spezza il cuore. Provincia di Pavia, un bimbo di 6 anni, orfano di mamma e papà, viene sottratto allo… - HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - gessler_ : RT @matteosalvinimi: Un video che spezza il cuore. Provincia di Pavia, un bimbo di 6 anni, orfano di mamma e papà, viene sottratto allo zio… - trashloger : RT @eliscrivecose: Mamma mia che tremenda la storia di quella mamma e di quel bimbo che sono scomparsi in Sicilia con la mamma adesso trova… -