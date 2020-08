Bielorussia: scontri a Minsk, manifestanti feriti (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 09 AGO - scontri sono scoppiati in Bielorussia tra le forze dell'ordine e i manifestanti dopo che sono stati diffusi gli exit poll, che indicano una vittoria schiacciante alle elezioni ... Leggi su corrieredellosport

