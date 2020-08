Bielorussia: ong, 60 fermati nel giorno del voto (Di domenica 9 agosto 2020) MOSCA, 09 AGO - Il giorno delle elezioni presidenziali in Bielorussia sono state fermate oltre 60 persone, tra cui 30 osservatori elettorali. Lo riferisce il centro per i diritti umani Vesna ripreso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia ong Bielorussia: ong, 60 fermati nel giorno del voto La Gazzetta del Mezzogiorno Bielorussia: una casalinga contro Lukashenko, l'ultimo dittatore d'Europa

Elezioni presidenziali a Minsk: Svetlana Tikhanovskaya sfida 'batka'. Vladimir Putin, attaccato dall'ex alleato di ferro in campagna elettorale, osserva Domenica 9 agosto 6,8 milioni di bielorussi son ...

Bielorussia: la vittoria non vittoria annunciata di Alexander Lukashenko

Vista dall'Occidente la Bielorussia sembra alle porte del risorgimento politico eppure nessuno si aspetta la conclamata non vittoria del presidente dittatore Lukashenko eppure la piazza sembra invasa ...

