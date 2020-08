Bielorussia al voto per le presidenziali, una casalinga sfida Lukashenko (Di domenica 9 agosto 2020) Si sono aperti i seggi elettorali in Bielorussia, dove si vota per le presidenziali. Aleksandr Lukashenko, che governa il Paese dal 1994, corre per il suo sesto mandato. I candidati sono in tutto ... Leggi su tgcom24.mediaset

AvvMennillo : Bielorussia al voto, il «partito delle mogli» sfida il «babbo» dittatore - RobertoRenga : RT @Corriere: Bielorussia al voto, il «partito delle mogli» sfida il «babbo» dittatore - MATTALIADENISE : RT @Corriere: Bielorussia al voto, il «partito delle mogli» sfida il «babbo» dittatore - MarioMantovani3 : RT @Corriere: Bielorussia al voto, il «partito delle mogli» sfida il «babbo» dittatore - Corriere : Bielorussia al voto, il «partito delle mogli» sfida il «babbo» dittatore -