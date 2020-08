Bielorussia: affluenza record alle presidenziali. Lukashenko avverte 'Non permetterò il caos' (Di domenica 9 agosto 2020) E' già affluenza record, alle elezioni presidenziali in Bielorussia. Sono 6 milioni ed 800mila gli elettori chiamati a votare. Cinque i candidati in lizza. Vincerà chi supererà il 50 per cento delle ... Leggi su tg.la7

StefanoOrsi12 : RT @bordoni_saker: Urne aperte da ieri per le elezioni presidenziali in Bielorussia: si vota fino a domenica. Affluenza il primo giorno sfi… - Gabri_Benci : RT @bordoni_saker: Urne aperte da ieri per le elezioni presidenziali in Bielorussia: si vota fino a domenica. Affluenza il primo giorno sfi… - CCKKI : RT @bordoni_saker: Urne aperte da ieri per le elezioni presidenziali in Bielorussia: si vota fino a domenica. Affluenza il primo giorno sfi… - lucma66 : RT @bordoni_saker: Urne aperte da ieri per le elezioni presidenziali in Bielorussia: si vota fino a domenica. Affluenza il primo giorno sfi… - medeadicyta : RT @bordoni_saker: Urne aperte da ieri per le elezioni presidenziali in Bielorussia: si vota fino a domenica. Affluenza il primo giorno sfi… -