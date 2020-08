Beni culturali: Marcucci, 'bene avvio 11 grandi cantieri nazionali' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Ho sempre pensato che la cultura sia un grande strumento di investimento complessivo, che produce reddito e lavoro. Ragionamento che vale doppio in una stagione così difficile come questa. Come capogruppo del Pd in Senato, plaudo alla decisione del ministro Franceschini che ha comunicato l'avvio di 11 grandi cantieri nazionali con uno stanziamento di 103 milioni. Per la Toscana due grandi iniziative a Firenze: il museo della lingua italiana e finalmente Loggia Isozaki”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci. Leggi su iltempo

Cultura, regia a tre per gli eventi. «Basta doppioni. Passa la qualità»

LUCCA. Non chiamatela “cabina di regia”, anche perché questa espressione, seppure calzante per un’idea di organizzazione complessiva dell’offerta culturale lucchese, non ha mai portato bene: si usa da ...

