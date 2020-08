Belotti, attorno a lui nascerà il Toro di Giampaolo (Di domenica 9 agosto 2020) L’attaccante del Torino, Andrea Belotti, dovrebbe essere uno dei punti fermi del nuovo corso di Marco Giampaolo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Belotti sarà uno dei punti fermi del nuovo Torino, targato Marco Giampaolo. Gli attaccanti avuti dall’ex allenatore del Milan sono spesso andati in doppia cifra, motivo per cui un attaccante come Belotti può essere ben valorizzato dal neo allenatore granata. In questi anni il presidente Urbano Cairo ha inoltre sempre respinto le offerte pervenute proprio per il Gallo. Il direttore sportivo, Davide Vagnati, ha invece speso belle parole sul capitano del Torino secondo cui uno del suo calibro lo vorrebbe sempre nella sua squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

EvadameOne : @Hobbit98000 Belotti, Sirigu, Izzo e Nkoulou sono le fondamenta attorno cui ripartire, ma purtroppo sono gli unici con un mercato -

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Belotti sarà uno dei punti fermi del nuovo Torino, targato Marco Giampaolo. Gli attaccanti avuti dall'ex allenatore del Milan sono spesso an ...

La speranza, dopo aver spremuto 26 gol dal 36enne Quagliarella nel 2018-19, è poter rifondare attorno a Belotti, come ogni estate al centro del mercato. A proposito, ricordiamo bene quanto ne versò un ...

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Belotti sarà uno dei punti fermi del nuovo Torino, targato Marco Giampaolo. Gli attaccanti avuti dall'ex allenatore del Milan sono spesso an ...La speranza, dopo aver spremuto 26 gol dal 36enne Quagliarella nel 2018-19, è poter rifondare attorno a Belotti, come ogni estate al centro del mercato.