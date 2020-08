Bellanova lascia l’ospedale e vince: nel Dl agosto soldi per la ristorazione (Di domenica 9 agosto 2020) Pur di difendere la sua idea, lascia il letto d’ospedale dove doveva restare ricoverata fino a lunedì e alla fine esulta per il fondo alla ristorazione approvato. La combattente e tanto bistrattata ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, mette a segno un colpo importante che restituisce un pò di respiro al settore della ristorazione, uno di quelli che ha pagato più duramente il lockdown per il coronavirus. Qualcuno dice che è il primo vero colpo della Bellanova, riferendosi alla sanatoria per i migranti che non sembra abbia finora raggiunto gli effetti sperati, sanatoria voluta dalla ministra a suon di lacrime. Teresa Bellanova ha partecipato alla riunione del Consiglio dei ministri sul decreto agosto. ... Leggi su chenews

