Beirut, si dimettono due ministri. Aoun: inchiesta internazionale perdita di tempo. Anche oggi scontri in piazza. Conferenza paesi donatori: stanziati 250 milioni (Di domenica 9 agosto 2020) VideoConferenza internazionale per coordinare il sostegno alla capitale libanese. Stanziati 250 milioni di euro. Trump invita alla calma, pur riconoscendo la legittimità delle richieste dei manifestanti e sollecita un’inchiesta «trasparente», Appello di papa Francesco durante l’Angelus Leggi su ilsole24ore

cilento_news24 : Il Sole24h - Beirut, si dimettono due ministri. Aoun: inchiesta internazionale perdita di tempo. Anche oggi scontri… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut dimettono

La ministra dell’Informazione libanese, Manal Abdel-Samad, si è dimessa a seguito della devastante esplosione al porto di Beirut, che ha ucciso almeno 160 persone e ne ha ferite 6mila. Nella lettera c ...Videoconferenza internazionale per coordinare il sostegno alla capitale libanese. Onu: servono 117 milioni di dollari in tre mesi. Trump invita alla calma, pur riconoscendo la legittimità delle richie ...