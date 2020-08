Beirut: Macron aprirà conferenza internazionale alle 14 (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 09 AGO - Sarà il presidente francese Emmanuel Macron ad aprire, alle 14 ora francese e italiana, la videoconferenza internazionale di sostegno al Libano, promossa per iniziativa di ... Leggi su corrieredellosport

repubblica : Beirut, i leader mondiali si riuniscono per raccogliere aiuti. Ci saranno Trump e Macron [aggiornamento delle 07:15]

Ultime Notizie dalla rete : Beirut Macron Beirut, i leader mondiali si riuniscono per raccogliere aiuti. Ci saranno Trump e Macron la Repubblica Libano: al via oggi la Conferenza dei donatori organizzata da Francia e Onu

Beirut, 09 ago 10:15 - (Agenzia Nova) - Il presidente francese, Emmanuel Macron, e le Nazioni Unite co-presiederanno oggi la conferenza dei donatori del Libano prevista tramite una videoconferenza. L' ...

Dopo il disastro la rabbia a Beirut. Morto un poliziotto, 730 feriti

Un poliziotto morto e 730 persone ferite è il bilancio delle violente proteste a Beirut contro la classe dirigente del paese. Il premier Diab in televisione propone elezioni anticipate. Intanto oggi l ...

