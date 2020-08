Beirut, il bilancio degli scontri nella ‘giornata della rabbia’. Si dimette il ministro dell’Informazione (Di domenica 9 agosto 2020) Un poliziotto morto e 728 feriti. È il bilancio degli scontri avvenuti nella manifestazione di ieri a Beirut, in Libano, soprannominata la ‘giornata della rabbia’. I manifestanti erano scesi in piazza per ricordare le vittime della tragica esplosione di martedì 4 agosto, dove sono morte 158 persone e oltre 5000 sono rimaste ferite. La stampa locale ha riferito che la deflagrazione ha provocato un cratere profondo 43 metri. La giornata della rabbia I manifestanti hanno poi preso d’assalto il ministero degli Esteri, ribattezzato ‘sede della Rivoluzione’, altri quattro ministeri e la sede dell’Associazione delle banche. La capitale ferita, stufa di una intera classe ... Leggi su italiasera

