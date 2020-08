Beirut, i vigili del fuoco impegnati nell’area del porto. Esperti Nbcr eseguono campionamenti nella zona dell’esplosione (Di domenica 9 agosto 2020) Un team di Esperti dei vigili del fuoco è al lavoro nell’area portuale di Beirut, cratere dell’esplosione di martedì. Si tratta degli Esperti del Nucleare Biologico Chimico Radiologico che, in accordo con le autorità locali, stanno effettuando dei campionamenti chimici delle acque del porto e di altre aree circostanti. L'articolo Beirut, i vigili del fuoco impegnati nell’area del porto. Esperti Nbcr eseguono campionamenti nella zona dell’esplosione proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Viminale : #BeirutExplosion #Vigilidelfuoco #nbcr operativi a #Beirut con autorità locali e altri team europei. Lavorano per r… - Viminale : #Vigilidelfuoco verso #Beirut in missione di #soccorso. In partenza 14 operatori #NBCR guidati da una team leader.… - GabriTravis : RT @DaherStephany: I vigili del fuoco della missione italiana di soccorso informano che la nuvola di gas tossici derivante dall'esplosione… - UmbertoFaraglia : Beirut.Prosegue il lavoro del team di esperti dei Vigili del Fuoco - DaherStephany : I vigili del fuoco della missione italiana di soccorso informano che la nuvola di gas tossici derivante dall'esplos… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut vigili Disastro a Beirut, una ciociara a capo della missione dei vigili del fuoco Il Messaggero Beirut, i vigili del fuoco impegnati nell’area del porto. Esperti Nbcr eseguono campionamenti nella zona dell’esplosione

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...

La rabbia in Libano, più esplosiva dei depositi del porto

La Direzione Generale delle Forze di Sicurezza Interna libanesi ha confermato l'uccisione di un agente di polizia ed ha aggiunto che oltre 70 agenti sarebbero r ...

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro lavoro, svolgiamo un servizio pubb ...La Direzione Generale delle Forze di Sicurezza Interna libanesi ha confermato l'uccisione di un agente di polizia ed ha aggiunto che oltre 70 agenti sarebbero r ...