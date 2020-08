Beirut, dopo la ministra dell’Informazione si dimette quello dell’Ambiente. In arrivo 250 milioni di euro dalla comunità internazionale (Di domenica 9 agosto 2020) Da un lato i fondi internazionali in arrivo, forse. Dall’altro un governo dove continuano a cadere teste. Nella serata del 9 agosto arriva una nuova defezione nel governo libanese: ad annunciare le sue dimissioni è il ministro dell’ambiente. «Alla luce dell’enorme catastrofe … ho deciso di rassegnare le dimissioni dal governo», dice in un comunicato Damianos Kattar, dicendo di aver perso la speranza in un «regime sterile che ha fallito diverse opportunità». In mattinata, dopo ore di intense proteste in tutta la capitale libanese, la ministra dell’informazione, Manal Abdul Samad, ha annunciato le sue dimissioni. Erano le prime dell’esecutivo guidato da Hassan Diab dal giorno dell’esplosione. Sempre in serata arriva la notizia che verranno stanziati 250 ... Leggi su open.online

