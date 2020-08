Beirut, Amal e George Clooney donano 100.000 dollari a tre Ong (Di domenica 9 agosto 2020) Hanno deciso di donare 100.000 dollari a a tre ong libanesi Amal Ramzi Alamuddin e il marito George Clooney, dopo la devastante esplosione che ha distrutto parte della città di Beirut. La coppia non è nuova a simili gesti di soliarietà: di recente aveva infatti donato 1 milione di dollari per aiutare le persone colpite dal Coronavirus. Leggi su vanityfair

AnnaP1953 : RT @BarbaraRaval: #Beirut #Libano 3)Terroristi sciiti di #hezbollah e #amal vestiti come civili sparano sui manifestanti. (Lion Udler) http… - simo26110561 : RT @FQMagazineit: Esplosione Beirut, George Clooney e Amal donano 100mila dollari: “Siamo preoccupati” - mmayr5 : RT @BarbaraRaval: #Beirut #Libano rivoluzione 1) terroristi di #hezbollah e #amal (entrambi sciiti) si preparano per bloccare le strade. Il… - Frankf1842 : RT @FQMagazineit: Esplosione Beirut, George Clooney e Amal donano 100mila dollari: “Siamo preoccupati” - AnnaMariaCastel : RT @BarbaraRaval: #Beirut #Libano rivoluzione 1) terroristi di #hezbollah e #amal (entrambi sciiti) si preparano per bloccare le strade. Il… -