Beirut, 730 i feriti negli scontri (Di domenica 9 agosto 2020) Beirut, 9 AGO - E' salito ad almeno 728 il bilancio dei feriti negli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Beirut, dopo le esplosioni che nella capitale libanese hanno ucciso 158 persone. Le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Beirut, un poliziotto morto e 730 persone ferite negli scontri - repubblica : Rabbia a Beirut, occupati i palazzi del potere: un agente morto e oltre 730 feriti [a cura di SILVIA LUPERINI E RAF… - LalaOsman : RT @Agenzia_Ansa: #Beirut, un poliziotto morto e 730 persone ferite negli scontri - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: #Beirut, un poliziotto morto e 730 persone ferite negli scontri - angiuoniluigi : RT @repubblica: Rabbia a Beirut, occupati i palazzi del potere: un agente morto e oltre 730 feriti [a cura di SILVIA LUPERINI E RAFFAELLA S… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut 730

Agenzia ANSA

E' salito a circa 730 il bilancio dei feriti negli scontri tra autorità e manifestanti a Beirut, scaturire dopo le esplosioni che nella capitale libanese hanno causato almeno 158 vittime. Un agente è ...Alta tensione a Beirut, dove almeno 5mila persone sono scese in piazza per protestare contro il governo. Scontri tra polizia e manifestanti: sparati gas lacrimogeni, ferite un centinaio di persone. As ...