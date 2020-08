Beautiful, anticipazioni americane: THOMAS torna redento? (Di lunedì 10 agosto 2020) Nelle puntate americane di Beautiful, anche THOMAS Forrester ha fatto il suo ritorno sulla scena.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Robert, due donne in guerra per il suo cuore!Eh sì: il figlio di Ridge e Taylor è rientrato dopo la fuga (con la coda tra le gambe) a seguito del fallimento delle sue nozze con Zoe Buckingham, quando cioè è stato smascherato nel suo tentativo di spingere Hope, in modo sempre più ossessivo, a tornare da lui. Come prevedibile, il giovane ha rimesso piede a Los Angeles sulla scia della notizia dell’incidente di Steffy, venendone informato da Ridge. L’interprete di THOMAS, Matthew Atkinson, spiega: THOMAS ha speso questo periodo andandosene in giro alla ricerca di se ... Leggi su tvsoap

