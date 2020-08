Beato Speranza: l’aborto sì, la movida no (Di domenica 9 agosto 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato (via social) che le nuove linee guida, aggiornate dal Consiglio superiore di sanità, consentono l'aborto farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana di gravidanza. Il ministro con il suo tono emolliente ci propone predicozzi sui comportamenti da osservare per scoraggiare la recrudescenza dei contagi da Covid e ci ammonisce con sermoni antimovida, mentre sul tema complesso dell'aborto chimico ci annuncia la semplificazione per liberarsi del grumo biologico attecchito nel grembo di una donna. Per Speranza, nome improprio per un governo che mobilità sfiducia nel futuro, ingerire la pillola abortiva RU486 e demandare alla dimensione domestica la procedura dell'espulsione del feto si può fare con superficialità, mentre sul divertimento si ... Leggi su nicolaporro

Andppi : Scena bellissima: Io che aspetto beato il bus. Il bus che non fa la strada che pensavo. Io che corro per la città c… - Monica92812437 : @robersperanza Conoscenza e salute sono i due beni pubblici che lei ignora Sig. Speranza! Beato lei che ignora - GMustacchi : @DiegoDeSilva3 Beato te. L’autunno può essere tremendo. In primavera ti aiuta la speranza che l’estate andrà meglio… -

Quando nel 1849 la rivista Il Contemporaneo pubblica “Il sogno di Oblomov”, estratto di un romanzo ancora incompiuto (apparirà dieci anni dopo), Ivan Aleksandrovicc Goncharov non avrebbe immaginato ch ...

Beatificata un anno fa. Benedetta Bianchi Porro, la croce e la luce

Quasi un anno fa (il 14 settembre 2019) aveva luogo nella cattedrale di Forlì la cerimonia di beatificazione di Benedetta Bianchi Porro. Oggi, 8 agosto, in occasione del suo 84° compleanno, viene cele ...

