Bayer Leverkusen-Inter, Conte: “Avversario complicato. Attenzione alle loro ripartenze” (Di domenica 9 agosto 2020) Antonio Conte alla vigilia di Bayer Leverkusen-Inter: “Dobbiamo fare la nostra partita”. ROMA – Vigilia di Bayer Leverkusen-Inter per Antonio Conte che ha presentato in conferenza stampa la sfida: “Ogni squadra che affrontiamo ha le proprie caratteristiche … – ha detto il tecnico nerazzurro riportato da tuttomercatoweb.com – il Bayer ha diversi talenti, bisognerà stare attenti a non prendere ripartenze perché sono letali. Noi dobbiamo fare la nostra partita con le nostre caratteristiche, dobbiamo fare quello che sappiamo per metterli in difficoltà“. Lukaku Passaggio nella conferenza anche su Lukaku: “Io penso che se la squadra fa bene, anche gli ... Leggi su newsmondo

