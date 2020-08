Bay Yanlis, la nuova serie turca: dove vedere gli episodi in italiano (Di domenica 9 agosto 2020) In questi ultimi anni le serie tv turche stanno davvero spopolando. Per tutti i fan di Cherry Season, Bitter Sweet e Day Dreamer – Le ali del sogno, è arrivata una nuova soap decisamente interessante dove, tra gli attori protagonisti, ci sono gli amatissimi Can Yaman e Özge Gürel. Questa nuova serie si chiama Bay Yanlis e, già da diverse settimane, è disponibile in altri paesi sul canale Fox. Sul piccolo schermo italiano, per il momento, non ci sono novità riguardo ad una presunta messa in onda. Considerando il successo che hanno avuto le serie turche su Canale 5, Bay Yanlis potrebbe tranquillamente conquistarsi un posto nel palinsesto di Mediaset, probabilmente dopo la fine di Day Dreamer. ... Leggi su ultimenotizieflash

