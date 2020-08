Barça-Napoli 3-1, pagelle / Per carità, confermate Gattuso. Altrimenti ci restituiscono il pacco Sarri (Di domenica 9 agosto 2020) OSPINA. Qualche dubbio sul Gol, con la maiuscola, della Pulce (sublime nel suo divenire eracliteo) mi è venuto, Ilaria. Messo meglio in porta, il colombiano forse ci poteva arrivare. Ma sono dettagli che mescolano insieme rimpianto e frustrazione. Ospina stasera è una comparsa e il confronto coi piedi di ter Stegen è crudele per lui e per noi – 5 Sul secondo gol magari con uno sforzo in più qualcosa si poteva fare. Ti prego, non accennare nemmeno ad un confronto con i blaugrana – 5,5 DI LORENZO. Nel primo tempo la destra è un disastro: lui e i due desaparecidos Callejon e Zielinski vengono risucchiati in un buco nero senza fondo. Nel secondo tempo, quando il Barca ci lascia il campo, decisamente meglio, soprattutto con l’ingresso di Na-Politano – 5,5 Il difensore nazionale che ha bisogno di Politano per svegliarsi. Altra nota ... Leggi su ilnapolista

