Barbara D'Urso e la foto col 'ciuffo ribelle'. I fan notano un particolare: 'Sempre la stessa cosa!' (Di domenica 9 agosto 2020) posta una foto, i fan notano un particolare e si scatenano le critiche: 'Sempre la stessa cosa'. infatti Barbara D'Urso viene additata dai follower perché Sempre in posa e stavolta anche col sospetto ... Leggi su leggo

biscone69 : RT @ocram1926: Mughini: Guido Rossi un artefice del Triplete! Pubblico: *applaude* A Controcampo Mughini veniva FISCHIATO una frase sì e… - DonDiegooo10 : RT @ocram1926: Mughini: Guido Rossi un artefice del Triplete! Pubblico: *applaude* A Controcampo Mughini veniva FISCHIATO una frase sì e… - AttilioMongelli : @fattoquotidiano Dai che a Settembre vi diranno di uscire con pinne ed occhialini e gli italiani come burattini a… - BullaInterista : RT @ocram1926: Mughini: Guido Rossi un artefice del Triplete! Pubblico: *applaude* A Controcampo Mughini veniva FISCHIATO una frase sì e… - ocram1926 : Mughini: Guido Rossi un artefice del Triplete! Pubblico: *applaude* A Controcampo Mughini veniva FISCHIATO una fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

Il Fatto Quotidiano

Barbara d’Urso e il suo scatto in bikini conquista i fan di Instagram. Barbara d’Urso si sta godendo le ultime settimane di vacanze. Per la conduttrice dagli ascolti record, infatti, il prossimo 7 set ...Barbara D’Urso posta una foto, i fan notano un particolare e si scatenano le critiche: “Sempre la stessa cosa”. Come successo recentemente infatti Barbara D’Urso viene additata dai follower perché sem ...