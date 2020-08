Banderas, i 60 anni di Zorro tra dolore e gloria (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 09 AGO - Compie 60 anni il 10 agosto Josè Antonio Domínguez Bandera, conosciuto in tutto il mondo come Antonio Banderas. Nato a Malaga, da qui è partito a 19 anni con in tasca il diploma ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Compie 60 anni il 10 agosto Josè Antonio Domínguez Bandera, conosciuto in tutto il mondo come Antonio Banderas. Nato a Malaga, da qui è partito a 19 anni con in tasca il diplom ...Se c'è un luogo in cui Josè Antonio Dominguez Bandera, conosciuto in tutto il mondo come Antonio Banderas, ha diritto di festeggiare un compleanno che non si dimentica - i suoi 60 anni domani - questo ...