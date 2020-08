Balotelli vicino al Besiktas: la chiave è la Champions League (Di domenica 9 agosto 2020) Mario Balotelli è vicino al Besiktas: il club turco ha intensificato i contatti per l’ex attaccante del Brescia Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Turchia. Sono stati intensificati nelle ultime ore i contatti tra il procuratore Mino Raiola e la dirigenza del Besiktas. Come riportato da numerose fonti turche, l’ex attaccante del Brescia sarebbe tentato dalla possibilità di disputare i preliminari di Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FilippoRubu00 : Altra avventura per Mario #Balotelli ? Secondo fonti turche l’attaccante ex #brescia è vicino al #besiktas ——> An… - Spiralwavemood : RT @IlPaoloGiordano: Zaniolo più che al Pallone d’Oro sembra vicino a Balotelli. #romasiviglia #Roma #Zaniolo #Kakà - Claplaz : RT @IlPaoloGiordano: Zaniolo più che al Pallone d’Oro sembra vicino a Balotelli. #romasiviglia #Roma #Zaniolo #Kakà - gandolag : RT @IlPaoloGiordano: Zaniolo più che al Pallone d’Oro sembra vicino a Balotelli. #romasiviglia #Roma #Zaniolo #Kakà - rosad24 : RT @IlPaoloGiordano: Zaniolo più che al Pallone d’Oro sembra vicino a Balotelli. #romasiviglia #Roma #Zaniolo #Kakà -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli vicino

TUTTO mercato WEB

Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Turchia. Sono stati intensificati nelle ultime ore i contatti tra il procuratore Mino Raiola e la dirigenza del Besiktas. Come riportato da numerose fonti turc ...Dieci anni fa (era l’11 luglio) David Silva e Pedro festeggiavano assieme il titolo mondiale della Spagna in quel di Johannesburg. Non è l’unico trofeo che hanno vinto assieme; anche l’Europeo del 201 ...