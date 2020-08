Avete mai visto la moglie di Simone Inzaghi? Ha 37 anni ed è amica di Alessia Marcuzzi [FOTO] (Di domenica 9 agosto 2020) Simone Inzaghi è un ex calciatore nel ruolo di attaccante. Ad oggi è allenatore della Lazio ed è l’unico ad aver vinto la Coppa Italia e la Super Coppa sia da allenatore che da calciatore con i bianco-celesti. È il fratello minore di Filippo Inzaghi con cui ha condiviso una presenza nella nazionale. Sentimentalmente è stato legato alla showgirl Alessia Marcuzzi con cui ha avuto in figlio, Tommaso, nato nel 2001. Attualmente è sposato con Gaia Lucariello e i due hanno avuto due figli: Lorenzo nato nel 2013 e di recente il secondogenito Andrea. Ma Avete mai visto Gaia Lucariello? Ecco chi è. Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, amica ... Leggi su velvetgossip

