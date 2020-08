Avete mai visto il padre di Simone Inzaghi? Somiglianza pazzesca [FOTO] (Di domenica 9 agosto 2020) Il suo nome è Giancarlo Inzaghi ed è il padre di Simone Inzaghi, nonché di suo fratello Filippo. Entrambi i suoi figli sono stati prima giocatori di calcio e poi, una volta appesi gli scarpini al chiodo, sono diventati allenatori. Il primo è oggi il tecnico della Lazio, mentre il secondo lo è del Benevento. «Non avevo immaginato una carriera da tecnici, l’unico indizio era la conoscenza di qualunque giocatore. Se chiedevi chi fosse il centravanti di una squadra a caso di C2, rispondevano al volo. Poi, vedendo la passione con la quale studiavano, ho capito che sarebbe stata la strada giusta», aveva dichiarato il genitore di entrambi nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. La passione di Giancarlo Inzaghi, papà di ... Leggi su velvetgossip

