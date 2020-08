Auto salta la rotonda e si incastra sotto il guardrail: all'interno una giovane coppia (Di domenica 9 agosto 2020) La notte scorsa, mezz'ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Monte di Malo, in provincia di Vicenza, per un incidente stradale: incolumi i due occupanti ... Leggi su leggo

MONTE DI MALO (VICENZA) - La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Monte di Malo per un incidente stradale: incolumi i due occupanti fi ...

Mezzo chilo di polvere esplosiva per far saltare il bancomat, la batteria di un'auto come timer. Ma il colpo va a vuoto

LUNANO - Mancato assalto esplosivo al bancomat presso la filiale della Ubi Banca di Lunano, nel centralissimo corso Roma. Ben mezzo chilo di polvere pirica collegata alla batteria dell’auto usata malv ...

