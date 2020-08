Attentato in Afghanistan, attacco suicida nella provincia di Ghanzi (Di domenica 9 agosto 2020) Attentato in Afghanistan. attacco suicida nella provincia di Ghanzi: 9 morti e 16 feriti. GHAZNI (Afghanistan) – Nuovo Attentato in Afghanistan. attacco suicida nella provincia di Ghanzi con 9 persone che sono morte mentre altre 16 sono rimaste ferite. Si tratta della seconda tragedia in pochi giorni. La prima era avvenuta in una prigione con un bilancio di 29 vittime e 50 feriti. Bomba esplosa in un mercato Una bomba è esplosa in un mercato nella provincia di Helmans. Il bilancio complessivo è di 23 vittime, tra cui alcuni bambini. Attentati in ... Leggi su newsmondo

