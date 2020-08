Atletico Madrid, nuova tegola per il club: due tesserati positivi al coronavirus. Il comunicato (Di domenica 9 agosto 2020) Nuovi guai per l'Atletico Madrid.Sono due in totale i casi di coronavirus riscontrati all'interno della rosa dei Colchoneros. A farlo sapere è lo stesso club spagnolo tramite un comunicato diramato proprio pochi istanti fa - attraverso i canali ufficiali della società - in cui non viene svelata l'identità dei due tesserati. Una notizia che spaventa in previsione della sfida di Champions League, in programma giovedì prossimo contro il Lipsia. La positività al tampone è stata rilevata dopo l'ultimo giro di test collettivi effettuati a staff e squadra i quali, già nei prossimi giorni, ripeteranno i test prima della partenza. embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Atleti/status/1292534113556193287" Leggi su mediagol

