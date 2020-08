Atletico Madrid, Koke: “Con il Lipsia può succedere di tutto, ma il sogno è vincere la Champions” (Di domenica 9 agosto 2020) Giovedì l'Atletico Madrid cercherà di portare a termine la missione per arrivare in semifinale di Champions League. Sulla strada dei ragazzi di Simeone però ci sarà l'ostacolo Lipsia, il club tedesco arrivato terza nell'ultimo campionato tedesco è pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai colchoneros con intensità e calcio offensivo. In vista della sfida della gara dei quarti di Champions ha parlato Koke, capitano dell'Atletico che ha rilasciato alcune dichiarazioni ad As in vista della partita.LE PAROLE DI Koke"Abbiamo grande voglia ed entusiasmo. È una stagione rara, una Champions League diversa, unica, una sola partita e dobbiamo adattarci alle situazioni con tutto l'entusiasmo del mondo e la voglia di ... Leggi su itasportpress

