Atletico Madrid, Koke: «Champions League un sogno» (Di domenica 9 agosto 2020) Koke ha parlato della sfida di Champions League contro il Lipsia: le dichiarazioni del capitano dell’Atletico Madrid Koke, capitano dell’Atletico Madrid, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Lipsia. «Abbiamo grande voglia ed entusiasmo. È una stagione rara, una Champions League diversa, unica, una sola partita e dobbiamo adattarci alle situazioni con tutto l’entusiasmo del mondo e la voglia di passare. Abbiamo un grande spirito e tutto il morale del mondo per andare avanti. Molti di noi hanno giocato in Champions League negli ultimi anni e sappiamo che in una partita può succedere di tutto. ... Leggi su calcionews24

