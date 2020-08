Atletico Madrid, due positivi nel gruppo squadra. Rinviata la partenza per la Champions (Di domenica 9 agosto 2020) Due positivi nel gruppo squadra dell’Atletico Madrid. Questo l’esito dell’ultima tornata di test, come annunciato dallo stesso club spagnolo che ha attivato il protocollo previsto che richiede che vengano effettuati dei nuovi test su tutti i membri della rosa e dello staff. Di fatto sono quindi stravolti i programmi per l’arrivo a Lisbona che ospiterà il quarto di finale di Champions League contro il Lipsia. Leggi su sportface

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Atletico di Madrid ha annunciato due casi di #coronavirus dopo l’ultimo giro di test collettivo sul g… - GoalItalia : Due casi di coronavirus in casa Atletico Madrid a pochi giorni dalla sfida con il Lipsia ?? - bianca_caimi : RT @cmdotcom: #AtleticoMadrid, UFFICIALE: due casi positivi al coronavirus, a rischio la partita col #Lipsia? - FMCROfficial : @anselmi_martino @Sport_Mediaset No. È appena iniziato. Ho lett9 che Ora vi ripescano per le final eight per il ran… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Guaio Atletico Madrid: due positivi al coronavirus dopo gli ultimi test Goal.com ULTIM’ORA – Atletico Madrid, riscontrati due nuovi casi di Coronavirus

Il giornalista Tancredi Palmeri ha condiviso tramite Twitter l’annuncio dell’Atletico Madrid di due nuovi casi positivi al Coronavirus. “L’Atletico di Madrid ha annunciato due casi di coronavirus dopo ...

Atletico Madrid annuncia: "Due casi di Covid dopo l'ultimo test collettivo"

L'Atletico Madrid, che sarà impegnato nella Final Eight di Champions League a Lisbona, ha comunicato sul proprio sito ufficiale i risultati dell'ultimo test per il Coranavirus: "Ieri, sabato 8 agosto, ...

Il giornalista Tancredi Palmeri ha condiviso tramite Twitter l’annuncio dell’Atletico Madrid di due nuovi casi positivi al Coronavirus. “L’Atletico di Madrid ha annunciato due casi di coronavirus dopo ...L'Atletico Madrid, che sarà impegnato nella Final Eight di Champions League a Lisbona, ha comunicato sul proprio sito ufficiale i risultati dell'ultimo test per il Coranavirus: "Ieri, sabato 8 agosto, ...