Atletico Madrid, due positivi al Covid-19: domani nuovi test in vista della trasferta a Lisbona (Di domenica 9 agosto 2020) Guai in vista per Diego Simeone e l’Atletico Madrid in vista della gara di giovedì sera contro il Lispia in Champions League. Il club madrileno attraverso i social ha annunciato che due calciatori sono risultati positivi al coronavirus a pochi giorni dalla sfida in programma contro i tedeschi in Portogallo. Questa la nota del club: “Ieri, sabato 8 agosto, tutti i membri della prima squadra e della spedizione del club a Lisbona sono stati sottoposti ai test PCR alla Ciudad Deportiva de Majadahonda come richiesto dal protocollo UEFA per partecipare ai quarti di finale di Champions League. Tra i risultati conosciuti oggi, sono apparsi due positivi, che sono isolati nelle rispettive ... Leggi su alfredopedulla

SkySport : ULTIM'ORA ATLETICO MADRID Due casi positivi al Covid-19, sono in isolamento Previsti da protocollo Uefa altri test,… - GoalItalia : Due casi di coronavirus in casa Atletico Madrid a pochi giorni dalla sfida con il Lipsia ?? - DiMarzio : #AtleticodeMadrid, casi di #coronavirus in vista della #Champions - LAROMA24 : Coronavirus: due positivi nell'Atletico Madrid #AsRoma - clikservernet : Atletico Madrid, due positivi al Covid-19: domani nuovi test in vista della trasferta a Lisbona -