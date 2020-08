Atalanta, Toloi: “Essere ai quarti di finale di Champions League è una cosa fantastica” (Di domenica 9 agosto 2020) “Essere ai quarti di finale di Champions League è una cosa fantastica. Siamo felici di giocare una partita di questo livello con un avversario molto forte, ma l’abbiamo preparata bene“. Lo ha dichiarato il difensore dell’Atalanta, Rafael Toloi, in vista del quarto di finale della Champions League dove la Dea affronterà il Paris Saint-Germain. “Essere tra le migliori 8 d’Europa è frutto di un lavoro fantastico, fatto con serietà da tutti. Dopo un campionato per noi da record di punti e di gol, siamo pronti a giocarci la Champions incominciando da una grande partita come abbiamo sempre fatto“, ha chiosato Toloi. Leggi su sportface

sportface2016 : #Atalanta | #Toloi: 'Essere ai quarti di finale di #ChampionsLeague è una cosa fantastica' - alb_can : @MangaRobby @er_pasca @GiTufano69 @Spaziolibero1 @angelo_forgione Come il braccio di Toloi quest'anno in Napoli Atalanta... - Dalla_SerieA : Atalanta-Psg, Gasperini e la mossa anti Neymar - - enricoI00 : @marcobremb @er_toscano @elsyy94 Napoli ha Rosa più forte, ma anni luce? Posto che devono vendere per rientrare dai… - cenciodead : RT @michaelddr6: Schöne (Genoa, 2) - Dessena (SPAL, 2) - Valero (Inter, 2), Jacoponi (Parma, 2) - Poli (Bologna, 2) - Falque (Genoa, 2), Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Toloi Champions: Atalanta; Toloi, è fantastico essere ai quarti Agenzia ANSA Champions: Atalanta; Toloi, è fantastico essere ai quarti

(ANSA) - BERGAMO, 09 AGO - "Essere ai quarti di finale di Champions League è una cosa fantastica". Così Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, alla vigilia della partenza per il Portogallo, dove merco ...

Brutte notizie per l'Atalanta: lesione subtotale di un crociato, Gollini salta il Psg

Nulla da fare: Pierluigi Gollini non giocherà la sfida di mercoledì contro il Psg. Il portiere dell’Atalanta, k.o. contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato per una ipertensione del legamento cro ...

(ANSA) - BERGAMO, 09 AGO - "Essere ai quarti di finale di Champions League è una cosa fantastica". Così Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, alla vigilia della partenza per il Portogallo, dove merco ...Nulla da fare: Pierluigi Gollini non giocherà la sfida di mercoledì contro il Psg. Il portiere dell’Atalanta, k.o. contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato per una ipertensione del legamento cro ...