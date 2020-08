Atalanta, Gomez si racconta: “Il sogno Champions e il trequartista. La Dea mi ha cambiato la vita” (Di domenica 9 agosto 2020) Il Papu Gomez si racconta senza veli.Durante una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Enganche, il capitano dell'Atalanta ha affrontato molti e interessanti spunti di conversazione, raccontando della sua esperienza con la maglia nerazzurra, di come è nata l'idea di giocare da trequartista e infine del sogno chiamato Champions League. Queste le sue dichiarazioni:"Il ruolo di trequartista? È fantastico giocare in questa posizione. Devo difendere, arretrare per cercare il pallone e poi ributtarmi dentro. Mi diverto perché sono molto in contatto con la palla. Abbiamo due esterni che aprono il gioco, quindi possiamo giocare con il 3-5-2 se sto in mezzo o 3-4-1-2 se sono più vicino ... Leggi su mediagol

