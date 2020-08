Atalanta, attenta! Neymar e Ander Herrera regalano spettacolo nell’allenamento del PSG [VIDEO] (Di domenica 9 agosto 2020) Il PSG si prepara alla sfida di Champions League contro l’Atalanta. Show di Neymar in allenamento. Il brasiliano ha regalato spettacolo insieme ad Ander Herrera. Una grande giocata dell’attaccante a servire il centrocampista, che calcia di controbalzo e insacca. PSG in grande spolvero, Atalanta avvertita. In basso il VIDEO. Visualizza questo post su Instagram When you realise you are left footed but you are already 30 years old… @Neymarjr @mauroicardi Un post condiviso da Ander Herrera (@AnderHerrera) in data: 8 Ago 2020 alle ore 1:32 PDT L'articolo Atalanta, attenta! ... Leggi su calcioweb.eu

