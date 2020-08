Assembramenti e niente mascherine, chiusa discoteca Byblos (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - RIMINI, 09 AGO - Assembramenti, nessun distanziamento di un metro o utilizzo dei dispositivi di sicurezza come le mascherine, ieri sera sulla pista del 'Byblos', discoteca all'aperto sulle ... Leggi su corrieredellosport

Il Byblos Club di Misano Adriatico è stata chiusa dai Carabinieri da questa sera e per cinque giorni. A motivare la decisione il fatto che nella serata di ieri non siano state rispettate, all’interno ...

Folla, nessun distanziamento sociale né utilizzo delle mascherine sabato notte sulla pista da ballo del Byblos, una discoteca all'aperto in provincia di Rimini: in seguito alla situazione rilevata, ad ...

