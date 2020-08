Argentina, ex Inter e Sampdoria risultato positivo al Covid-19: il comunicato del club (Di domenica 9 agosto 2020) Nuovi casi di positività al Covid-19 nel massimo campionato argentino.Si allunga la lista dei calciatori risultati positivi in Primera Division. Ad aggiungersi nelle ultime ore al lungo elenco, Thiago Almanda ed un ex giocatore di Inter e Sampdoria. Si tratta di Ricardo Alvarez, centrocampista attualmente in forza al Velez Sarsfield, recentemente sottoposto al tampone per il Covid-19 e risultato positivo al virus. A comunicarlo è lo stesso club sudamericano con un comunicato ufficiale.“I calciatori Ricardo Álvarez e Thiago Almada sono stati a stretto contatto con casi positivi e, dopo aver eseguito i tamponi PCR durante questa settimana, sono risultati positivi. Attualmente i due giocatori godono di buona salute, ... Leggi su mediagol

