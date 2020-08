Appartiene a Viviana Parisi il corpo ntrovato nel bosco di Caronia: che fine ha fatto il figlio? (Di domenica 9 agosto 2020) Giallo a Messina dove è stato trovata senza vita Viviana Parisi. Il suo cadavere è stato trovato nel bosco di Caronia (Messina) a 500 metri dal luogo dove era scomparsa. La fede nuziale che la donna portava al dito e gli abiti che indossava non hanno lasciato dubbi. Il corpo di Viviana era stato trovato in una zona boschiva dai vigili del fuoco, era riverso per terra irriconoscibile. Gli abiti, alcune collanine che aveva al collo e la fede che riportava il suo nome, quello del marito e l’anno della loro nozze, hanno consentito l’identificazione. Sarà l’autopsia a chiarire le cause e a quando risale la morte. Le ricerche proseguono senza sosta per trovare il figlio di 4 anni che era scomparso con lei. Di entrambi si erano perse ... Leggi su laprimapagina

