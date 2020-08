Antonella Elia sostituisce Wanda Nara al Grande Fratello Vip: l’annuncio (Di domenica 9 agosto 2020) Antonella Elia prenderà il posto di Wanda Nara al Grande Fratello Vip. Signorini ha preferito puntare tutto sulla showgirl reduce da Temptation Island. Antonella Elia, dopo l’esperienza non proprio brillante a Temptation Island, ha ricevuto una bella notizia. La showgirl infatti sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ad annunciare la … L'articolo Antonella Elia sostituisce Wanda Nara al Grande Fratello Vip: l’annuncio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

lucasofri : La storia di Guia Soncini e il suo consiglio a Antonella Elia - thisisawrongwld : RT @casiftangeles: Immaginatevi di criticare Clizia Incorvaia ma di stannare Antonella Elia. Ovvero, siete delle incoerenti del cazzo - CheDonnait : #AntonellaElia confermata come opinionista al #GFVip e spuna anche il nome di #ElettraLamborghini. Contenti di que… - wavesnowaves2 : RT @casiftangeles: Immaginatevi di criticare Clizia Incorvaia ma di stannare Antonella Elia. Ovvero, siete delle incoerenti del cazzo - wavesnowaves2 : RT @cryIngwsel: Incredibile come si guarda sempre e solo l’errore di una persona invece che cercare di andare oltre ma in fin dei conti vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Temptation Island, Manila Nazzaro commenta lo schiaffo di Antonella Elia a Pietro DiLei Vip Antonella Elia opinionista del Grande Fratello Vip: arriva la conferma ufficiale

Arriva la conferma: Antonella Elia opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo numerosi rumors, indiscrezioni e possibili altri nomi, al fianco di Pupo in questa quinta edizione, ci sarà la ex ...

Antonella Elia è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 5

Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip, che il 14 settembre decollerà con la quinta edizione. Ad affiancare Pupo sarà quindi la torinese che sostituirà Wanda Nara, volto d ...

Arriva la conferma: Antonella Elia opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo numerosi rumors, indiscrezioni e possibili altri nomi, al fianco di Pupo in questa quinta edizione, ci sarà la ex ...Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip, che il 14 settembre decollerà con la quinta edizione. Ad affiancare Pupo sarà quindi la torinese che sostituirà Wanda Nara, volto d ...