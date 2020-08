Antonella Elia opinionista al Grande fratello vip 5 (Anteprima Blogo) (Di domenica 9 agosto 2020) Fumata bianca per il nome di chi affiancherà Pupo nel ruolo di opinionista del Grande fratello vip 5. Nelle ultime ore la decisione è arrivata e la scelta finale è caduta sul nome di Antonella Elia, fresca protagonista del varietà Temptation island, diffuso anch'esso da Canale 5.Il nome della Elia è stato sul tavolo di lavoro del team del Grande fratello fin dai primi giorni di progettazione dell'edizione numero 5 della serie vip di questo fortunato reality show, affiancato strada facendo da altre opzioni. L'ultimo nome restato a fianco della Elia è stato quello di Elettra Lamborghini, anzi negli ultimi giorni si era pensato ad una opzione innovativa. ... Leggi su blogo

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - lucasofri : La storia di Guia Soncini e il suo consiglio a Antonella Elia - vmfmaggi : Piccola specifica necessaria. Franca Valeri non è morta perché al suo compleanno era in trend Antonella Elia - toysblogit : Antonella Elia opinionista al Grande fratello vip 5 (Anteprima Blogo) - MasterAb88 : Antonella Elia è la nuova opinionista del #gfvip. Bravo Alfonso. Fare meglio di Wanda Nara non sarà difficile ?? -