Antonella Clerici nella bufera, Anna Moroni pubblica una foto, lei commenta e il web le si rivolta contro (Di domenica 9 agosto 2020) Antonella Clerici è pronta a ripartire con una nuova trasmissione che andrà in onda al posto della “Prova del cuoco” e che si occuperà, ancora di cucina. Infatti, a detta dei vertici Rai “La prova del cuoco” è una trasmissione che non ha più nulla da dire e che aveva bisogno di essere completamente rinnovata. Antonella Clerici, dunque, subentra a Elisa Isoardi non senza polemiche e malumori anche se le due continuano a dire che tra loro il rapporto è molto sereno, anzi, a riprova di questo, Elisa Isoardi le ha chiesto, quasi come una supplica di prendere nella sua nuova trasmissione i cuochi che erano con lei durante l’ultima edizione de “La prova del cuoco” che , a dire della ... Leggi su baritalianews

