Anticipazioni Una Vita venerdì 14 agosto 2020

Venerdì 14 agosto 2020 – Alfredo inganna Antonito: con l'assenza di Ramon, Antonito è costretto a prendere decisioni che non vuole. In tal senso scopre di non avere abbastanza denaro per finanziare il suo investimento ed ecco allora Alfredo che gli offre nel momento giusto del denaro utile. Così facendo Antonito è in debito con lui innescando una spirale drammatica di conseguenze, almeno fino a quando Ramon non tornerà a casa.

