Anticipazioni Tempesta d’Amore venerdì 14 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) Venerdì 14 agosto 2020 – La drastica scelta di Franzi: Franzi ama alla follia Tim, ma teme che la loro unione possa provocare troppo dolore a Nadja e al suo bambino. Per questo motivo decide di confermare la sua presa di posizione. Non può stare insieme a Tim, per quanto lo desidera con tutto il suo cuore. Nadja è molto soddisfatta del suo piano, mentre Tim inizia ad odiarla. L'articolo Anticipazioni Tempesta d’Amore venerdì 14 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

